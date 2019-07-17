من يحسم المركز الثالث؟. تونس 0 - 0 نيجيريا.. فرجاني أساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة تونس ونيجيريا مساء اليوم الأربعاء في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا. ومن جانبه أعلن آلان جريس التشكيل الذي سيخوض به اللقاء وشهد العديد من التغييرات: حارسة المرمى: معز بن شريفية Advertisements الدفاع: ياسين مرياح- أسامة الحدادي- محمد دراجير- نسيم هنيد الوسط: فرجاني ساسي- غيلان الشعلالي- إلياس السخيري الهجوم: وهبي الخزري- أنيس البدري- طه ياسين الخنيسي انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها:

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