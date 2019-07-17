يتخطى 187 مليون جنيه.. عرض إيطالي جديد لتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي سامبدوريا مهتم بالحصول على خدمات المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي.
وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن سامبدوريا أصبح لديه هدفًا جديدًا في موسم الانتقالات، وهو تريزيجيه، حيث تقدم بعرض للحصول على خدمات اللاعب.
وأوضح التقرير أن قاسم باشا حصل على عرض تجاوزت قيمته 10 مليون يورو للتأكيد على اهتمام سامبدوريا بالحصول على اللاعب المصري.
ولا يعد سامبدوريا الاسم الوحيد الذي ارتبط اسمه بتريزيجيه، حيث سبقه جالاتا سراي التركي، وأستون فيلا الانجليزي.
وذكر حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس قاسم باشا في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية أنه ناديه سيسمح برحيل اللاعب لمن يقدم عرضًا قيمته 15 مليون يورو.
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