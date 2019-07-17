ننشر أخر المستجدات بشأن انتقال كهربا إلى الدوري التركي

اقتربت أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع إدارة القلعة البيضاء من الحل، بعد تعثر انتقاله لفريق دينزلي سبور الصاعد حديثاً بسبب طلبات اللاعب المادية. وأكد رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن النادى التركى عرض نصف المبلغ المادى الذى طلبه اللاعب، وهو سبب الأزمة حتى الآن. ويحاول بعض الوسطاء تقريب وجهات النظر بين رئيس نادى الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا، لعودة اللاعب الموجود حالياً فى تركيا لصفوف الفريق مرة أخرى، ويتم التفاوض حالياً حول بعض طلبات اللاعب ومنها تعديل عقده، وحصوله على مستحقاته كاملة. وكان محمود كهربا توجه إلى تركيا منذ أيام، من أجل الانضمام لأحد الأندية هناك، وذلك لاصدار بطاقة دولية مؤقتة لحين الفصل في شكواه لفسخ عقده مع الزمالك.

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