اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تجهز مفاجأة في النهائي

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام السنغال، في التاسعة مساء يوم الجمعة، في نهائي كأس الأمم الأفريقية على استاد القاهرة، في حضور جماهيري كبير، وعدد من الشخصيات الرياضية الكبرى حول العالم.

وكان المطرب حكيم، أحيا حفل افتتاح البطولة، يوم 21 من الشهر الماضي، الذي أقيم على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية، التي اقيمت بين منتخبي مصر وزيمبابوي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.