خطاب رسمي.. الإمارت الإماراتي يطلب استعارة موهبة نادي إنبي

تقدم نادي الإمارات الإماراتي برئاسة الشيخ علي أبو دنوس، بفاكس رسمي لنظيره المصري نادي إنبي يطلب فيه التعاقد مع عبدالرحمن بوجي هداف منتخب الشباب والفريق البترولي مواليد 99.

وطلب مسؤولي النادي الإماراتي استعارة نجم إنبي الصاعد لمدة موسم، قابلة للشراء، بجانب وجود بعض المزايا الخاصة في عقد اللاعب يحصل عليها في حال ظهوره بشكل جيد.

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن بوجي قد انضم لصفوف نادي الاتحاد المنستيري التونسي في فتره الانتقالات الشتويه في يناير الماضي علي سبيل الإعارة لمده 6 أشهر، ويعد بوجي أحد المواهب المميزة في قطاع الناشئين بالنادي البترولي وتلقي العديد من العروض العربية والمحلية علي رأسها عرضي الأهلي والزمالك مطلع الموسم الماضي.