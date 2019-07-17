زوجة حمدي النقاز تعجل من رحيل اللاعب عن الزمالك إلى الدوري التركي

تلقى التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق نادي الزمالك، عرضًا تركيا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ومن المنتظر أن يحسم النادي الأبيض مصير اللاعب، سواء بالبقاء أو الرحيل، عقب الانتهاء من مباريات الدوري العام، التي تتبقى للفريق بمواجهة الجونة ثم الإسماعيلي وبعدها الأهلي. وكان “النقاز” طلب الرحيل عن الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأسباب شخصية، ترجع الى طلب زوجته عدم الاستمرار في القاهرة لعدم تأقلمها مع الأجواء

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