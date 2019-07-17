بالصور.. انفانتينو يزور المتحف المصري قبل عمومية الاتحاد الافريقي

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حرص السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على زيارة المتحف المصري بالقاهرة صباح اليوم، الأربعاء، قبل حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحادالأفريقي لكرة القدم.
ووصل انفانتينو القاهرة مساء امس واتجه إلى مقر اقامته بحي الزمالك، حيث تعقد اليوم الجمعية العموميةللاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأحد الفنادق المطلة على النيل.
ومن المقرر أن يحضر إنفانتينو مباراتي المركز الثالث اليوم بين تونس ونيجيريا في ستاد السلام، والنهائي بعد غد بين الجزائر والسنغال باستاد القاهرة.
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