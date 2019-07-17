حفيظ دراجي: يكشف عن الأحق بلقب أفضل لاعب في أفريقيا

كشف حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري عن اللاعب الأحق بالفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا، للموسم الحالي. وقال دراجي خلال ندوة بالوفد اليوم الأربعاء، أن لقب أفضل لاعب تنحصر بين الثنائي المحترفين بالدوري الإنجليزي وهم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول. وأكد أن في حالة فوز منتخب الجزائر ببطولة أمم أفريقيا يقرب رياض محرز من التتويج بلقب أفضل لاعب في أفريقيا، بجانب فوزه مع فريقه الإنجليزي بثلاثة ألقاب وهم من التتويج بلقب أفضل لاعب في أفريقيا، بجانب فوزه مع فريقه الإنجليزي بثلاثة ألقاب وهم الدوري الإنجليزي "البريميرليج" وكأس الرابطة للمحترفين، وكأس الاتحاد. بينما سيكون ساديو مانى الأقرب بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في حالة فوز المنتخب السنغالي بلقب أمم أفريقيا، بجانب فوز فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا. وكان اللاعب المصري محمد صلاح توج في آخر نسختين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 وعام 2018. واستضافت الوفد المعلق الشهير حفيظ دراجي على خلفية وجوده في مصر لمؤازرة منتخب الجزائر في مباراة نهائي امم افريقيا بين الجزائر والسنغال. Advertisements أدار الندوة مجدي حلمي مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعماد يونس مدير التحرير والمشرف العام على قسم الرياضة ومحمد الإتربي مقرر اللجنة الرياضية بحزب الوفد، وحضر الندوة أعضاء أسرة القسم الرياضي بالبوابة الإلكترونية.

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