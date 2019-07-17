حفيظ دراجي: غياب كوليبالي يضعف السنغال في مواجهة الجزائر

أكد المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي، أن غياب كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال، وفريق نابولي الإيطالي، سيضعف السنغال في المباراة النهائية.

وقال دراجي خلال الندوة التي أقامتها بوابة الوفد المصرية، عند سؤاله إذا كان غياب كوليبالي

سيكون نقه ضعف للمنتخب السنغالي بالنهائي، قائلًا" بالتأكيد غياب كوليبالي مؤثر بشكل كبير، لقيمته الفنية، ولقوته، وهذا سيجعل هنالك إرتياحيه بين اللاعبين، بسبب إمكانيات اللاعب الكبيرة".

وإستضافت جريدة الوفد المعلق الجزائري الشهير، على خلفية وجوده في مصر لمؤازرة منتخب الجزائر، في بطولة الأمم الأفريقية.

أدار الندوة مجدي حلمي مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعماد يونس مدير التحرير والمشرف العام على قسم الرياضة ومحمد الإتربي مقرر اللجنة الرياضية بحزب الوفد، وحضر الندوة أعضاء أسرة القسم الرياضي بالبوابة الإلكترونية.