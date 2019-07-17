حفيظ دراجي : وصول الجزائر إلى نهائي أمم افريقيا زاد من شعبية بلماضي في الوطن العربي

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أكد المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي أن وصول منتخب الجزائر إلى نهائي بطولة كأس أمم افريقيا 2019 زاد من شعبية المدير الفني جمال بلماضي.
وقال دراجي في ندوة بالوفد : وصول المنتخب الجزائري إلى نهائي امم أفريقيا زاد شعبية بلماضي ليست فقط على مستوى الجزائرالجزائر ولكن على مستوى الوطن العربي أيضًا ".
وأضاف أنه في حالة خسارة الجزائر للنهائي سيظل الشعب الجزائري وجمهوره يدعمون جمال بلماضي بسبب الروح الذي أوجدها بين اللاعبين خلال البطولة والظهور بشكل جيد ".
واستضافت جريدة الوفد المعلق الشهير حفيظ دراجي على خلفية وجوده في مصر لمؤازرة منتخب الجزائر في مواجهة السنغال بمباراة نهائي أمم أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
أدار الندوة مجدي حلمي مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعماد يونس مدير التحرير والمشرف العام على قسم الرياضة ومحمد الإتربي مقرر اللجنة الرياضية بحزب الوفد، وحضر الندوة أعضاء أسرة القسم الرياضي بالبوابة الإلكترونية.
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