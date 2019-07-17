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حفيظ دراجي في ندوة بالوفد: لا يوجد لاعبًا مثل أبو تريكة

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أكد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، أنه لا يوجد لاعب مثل محمد أبو تريكة، وهو أحد أهم أساطير الكرة المصرية والعربية.

وأجاب دراجي خلال ندوة أقامتها جريدة الوفد، عن سؤاله حول وجود لاعب  في المنتخب الجزائري

يشبه أبو تريكة في طريقه لعبه قائلًا: "محمد أبو تريكة حالة استثنائية، لا يوجد مثله، ولا يقارن أحد بأبو تريكة".

واستضافت جريدة الوفد المعلق الجزائري الشهير، على

خلفية وجوده في مصر لمؤازرة منتخب الجزائر، في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.

أدار الندوة مجدي حلمي مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعماد يونس مدير التحرير والمشرف العام على قسم ومحمد الإتربي مقرر اللجنة بحزب الوفد، وحضر الندوة أعضاء أسرة القسم الرياضي بالبوابة الإلكترونية.

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