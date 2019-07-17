أكد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، أنه لا يوجد لاعب مثل محمد أبو تريكة، وهو أحد أهم أساطير الكرة المصرية والعربية.
وأجاب دراجي خلال ندوة أقامتها جريدة الوفد، عن سؤاله حول وجود لاعب في المنتخب الجزائرييشبه أبو تريكة في طريقه لعبه قائلًا: "محمد أبو تريكة حالة استثنائية، لا يوجد مثله، ولا يقارن أحد بأبو تريكة".
واستضافت جريدة الوفد المعلق الجزائري الشهير، علىخلفية وجوده في مصر لمؤازرة منتخب الجزائر، في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.
أدار الندوة مجدي حلمي مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعماد يونس مدير التحرير والمشرف العام على قسم الرياضة ومحمد الإتربي مقرر اللجنة الرياضية بحزب الوفد، وحضر الندوة أعضاء أسرة القسم الرياضي بالبوابة الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيظ دراجي في ندوة بالوفد: لا يوجد لاعبًا مثل أبو تريكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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