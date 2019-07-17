الأهلي يقرر تأجيل مواجهة البلاستيك الودية

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتى قرر تأجيل مباراة البلاستيك الودية التى كان مقررا لها غدا الخميس إلى بعد غد الجمعة. مباراة البلاستيك الودية التى كان مقررا لها غدا الخميس إلى بعد غد الجمعة. ومن المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته في السادسة مساء غد، بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم الأربعاء عقب العودة من معسكر إسبانيا.

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