رياضة | جماهير نيوكاسل توجه تحذير شديد اللهجة لرئيس النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير نيوكاسل توجه تحذير شديد اللهجة لرئيس النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجموعة من مشجعي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بالدعوة إلى مقاطعة حضور مباراة فريق نيوكاسل الافتتاحية في الموسم المقبل لبطولة البريميرليج ضد أرسنال.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن العديد من المشجعين غاضبين بعد أن عيّن مايك أشلي (مالك النادي) ستيف بروس بديلًا لـ رافا بنيتيز، حيث أن المشجعون يعتقدون أن بروس لن يكون قادر على إبقاء نيوكاسل في البريميرليج.

وفي هذا الشأن قال جو هاليدي (أحد مشجعي نيوكاسل): "تعيين بروس تعيين غير طموح من مالك غير طموح. أن تذهب من مدرب عالمي الذي جلب الاستقرار والوحدة إلى ستيف بروس، الذي لن يحصل على وظيفة في أي نادي من البريميرليغ، أمر مخيب للآمال".