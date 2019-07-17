رياضة | مهاجم أتلتيكو مدريد على رادار ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم أتلتيكو مدريد على رادار ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، بناءًا على رغبة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ولفرهامبتون يسعى لتدعيم هجومه للموسم المقبل، بالتعاقد مع أنخيل كوريا الراغب بالرحيل عن أتليتكو مدريد الإسباني خلال الصيف الحالي.

وقدم كوريا موسمًا متواضعًا مع الروخي بلانكوس، حيث شارك في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خلال 44 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.