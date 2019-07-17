رياضة | عرض إيطالي جديد لـ"تريزيجيه" بـ10 ملايين يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض إيطالي جديد لـ"تريزيجيه" بـ10 ملايين يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي سامبدوريا الإيطالي دائرة الأندية المهتمة بضم المصري محمود حسن تريزيجيه جناح فريق قاسم باشا التركي.

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وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن سامبدوريا يستهدف ضم محمود تريزيجيه بعرض تجاوزت قيمته 10 ملايين يورو للتأكيد على اهتمام النادي الإيطالي بخدمات الفرعون المصري.

وأوضح الموقع أن سامبدوريا ليس الفريق الوحيد الذي ارتبط اسمه بتريزيجيه حيث سبقه جالاتا سراي التركي وأستون فيلا الانجليزي.