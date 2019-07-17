رياضة | تعليق مثير من سولشاير حول رغبة نجوم اليونايتد في الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من سولشاير حول رغبة نجوم اليونايتد في الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على رغبة العديد من نجوم المانيو في الرحيل خلال السوق الصيفية الحالية.

وقال سولشاير عند سؤاله عن تفهّمه لرغبة بعض اللاعبين بالرحيل من يونايتد: "لا أفهم ذلك، من يرغب بالرحيل الآن لم يسبق له تجربة النجاح هنا في يونايتد".

وأوضح أولي بقوله: "إنه أفضل شعور تعيشه كلاعب عندما تحقق النجاحات في هذا النادي وآمل أن اللاعبين لديهم الرغبة في مساعدة النادي للعودة من جديد".