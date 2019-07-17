رياضة | سولشاير يكشف عن خطته السحرية لتعويض رحيل هيريرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف عن خطته السحرية لتعويض رحيل هيريرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النرويجي اولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن خطته لتعويض رحيل النجم الإسباني اندير هيريرا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "M.E.N" البريطانية، فإن سولشاير يرى بأن أندرياس بيريرا وسكوت مكتومناي بإمكانهما تعويض رحيل هيريرا عن الشياطين الحمر.

ويتحدّث المدرب سولشاير في هذا السياق بقوله: "أنتظر الكثير من بيريرا ومكتوميناي، لقد شاركا في ١٥ أو ٢٠ مباراة فيما بينهما كأساسيين في الموسم الماضي".

واختتم بقوله: "ولكنني أتوقع أن يحظى كلًا منهما بالمشاركة من البداية في ٢٠ مباراة أو أكثر".