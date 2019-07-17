رياضة | قبل نهائي كان 2019.. القيمة السوقية لمحاربي الصحراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل نهائي كان 2019.. القيمة السوقية لمحاربي الصحراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة الأفريقية والعربية تحديدًا، نهائي كأس أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين التي تحتضنها مصر بين الجزائر والسنغال.

قدم محاربي الصحراء بطولة أكثر من رائعة بقيادة جمال بلماضي المدير الفني ومرشحون بقوة للتتويج باللقب.

ينشط معظم لاعبو الجزائر في الدوريات الأوروبية على رأسهم رياض محرز نجم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وتبلغ القيمة السوقية لمحاربو الصحراء 197.9 مليون يورو.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أكثر أعلى 5 لاعبين في منتخب الجزائر في القيمة السوقية وأقل 5 لاعبين.

* أعلى 5 لاعبين في القيمة السوقية :

- رياض محرز : مانشستر سيتي - 60 مليون يورو

- ياسين براهيمي : انتهى عقده مع بورتو البرتغالي - 21 مليون يورو

- يوسف عطال : نيس - 20 مليون يورو

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- عيسى مندي : ريال بيتيس - 16 مليون يورو

- إسماعيل بن ناصر : أمبولي - 12 مليون يورو

* أقل 5 لاعبين في القيمة السوقية :

- رفيق حليش : موريرينسي - 200 ألف يورو

- رايس مبولحي : الاتفاق الجزائري - 600 ألف يورو

- عز الدين دوخة : الرائد السعودي - 600 ألف يورو

- عدنان قديوره : نوتنجهام فورست - 750 ألف يورو

- هشام بوداوي : بارادو الجزائري - 800 ألف يورو