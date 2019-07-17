رياضة | طبيب سيراميكا كليوباترا يكشف الحالة الطبية لميدو ومحمد جمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب سيراميكا كليوباترا يكشف الحالة الطبية لميدو ومحمد جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الإصابات التي تعرض لها الثنائي محمد حسن ميدو، ومحمد جمال، لاعبا الفريق، والتي أدت إلى مغادرة الثنائي مران اليوم.

وقال الطبيب في تصريحات صحفية اليوم، أن الفحص المبدئي لمحمد حسن ميدو أثبت إصابته بمزق في العضلة الضامة، بينما عاودت الإصاية من جديد للظهير الأيسر محمد جمال وأدت إلى خروجه من الملعب وعدم استكمال التدريب.

الجدير بالذكر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وقد خضع لعملية جراحية من قبل، وأشار الطبيب إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة، بالإضافة إلى خشونة بمفصل الركبة اليسرى، وجاري اجراء الفحوصسات الطبية للثنائي.