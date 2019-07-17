رياضة | رسميًا.. كيران تريبير ينتقل إلى أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. كيران تريبير ينتقل إلى أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد توصل للإتفاق مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على إتمام انتقال الظهير كيران تريبير، من السبيروز إلى الروخي بلانكوس، خلال الصيف الحالي.

وقال شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أنه توصل توتنهام وأتليتكو مدريد لاتفاق بقيمة 24 مليون يورو (20 مليون جنيه استرليني)، كقيمة انتقال تريبيير للفريق الإسباني، ليكون أحد تدعيماته الدفاعية للموسم الجديد.

وومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي ويوقع على عقود انضمامه الرسمية للنادي خلال الساعات المقبلة.

ومن الجدير بالذكر ان توتنهام سيُعلن عن رحيل كيران تريبير إلى اتلتيكو مدريد بصورة رسمية في وقتٍ لاحق من هذا اليوم.