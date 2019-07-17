رياضة | صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة مهددة بالفشل لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة مهددة بالفشل لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن العلاقات سيئة للغاية بين قادة ناديي برشلونة الإسباني، ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ناصر الخليفي رئيس باريس يعتبر أن جوسيب ماريا بارثوميو رئيس برشلونة هو من حرض نيمار جونيور دا سيلفا على الرحيل هذا الصيف، ومن ثم فإن العلاقة بين الناديين في اسوء احوالها، داخل وخارج الميدان.

وعلى ذلك فإنه إذا أراد باريس سان جيرمان ونيمار شيئا من البارسا، فسيجب عليهما أن يقدما تنازلا جذابا.