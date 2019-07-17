رياضة | كهربا متردد في التوقيع لفريق دنيزلي التركي لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا متردد في التوقيع لفريق دنيزلي التركي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك سر تردده في التوقيع لنادي دنيزلي سبور التركي في الفترة القادمة بعد رحيله عن نادي الزمالك في الفترة الماضية.

ويرجع سر تأخر كهربا في التوقيع للنادي التركي إلى والد اللاعب حيث يرفض توقيع نجله على إقرار يفيد بتحمل كافة الغرامات المالية، التي وتوقع على النادي بسبب التعاقد مع كهربا قبل الاتحاد الدولي، خاصة بعدما أكد اللاعب أن عقده باطل مع الزمالك.

كهربا، كان موافق على التوقيع على الإقرار، وفقًا لرغبة النادي، في ظل مساعي اللاعب للانتهاء من مسلسل، ابتعاده عن كرة القدم بعد إعلانه العصيان عن الزمالك، في ظل رغبته في تعديل عقده مع الأبيض إلى 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما رفضه، مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء.

ويحاول كهربا الوصول إلى اتفاق نهائي مع أي نادٍ في تركي، كما بدا في التواصل مع بعض الأندية السويسرية، لبدء الاجراءات الرسمية، في طلب الحصول على بطاقة مؤقتة من قبل الاتحاد الدولي.