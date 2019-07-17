رياضة | لوكا مودريتش على رادر عملاق الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكا مودريتش على رادر عملاق الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، كونه محل اهتمام العديد من الأندية التي تنوي الحصول عليه للموسم الذي على وشك البدايه، إنهم لا ينسون الكرة الذهبية التي فاز بها وما يمكن أن يُقدم في الملعب، كان آخر نادي يطرق باب الكرواتي هو ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لاعب خط الوسط لا يفكر في الخروج من ريال مدريد على الرغم من العروض المتعددة التي تلقاها وكلاءه، إذا كان الإنتر قد حاول التوقيع معه في الصيف الماضي فإن الآن المنافس الأزلي للانتر هو الذي يحاول التوقيع مع قائد منتخب كرواتيا.

المتبقي في عقد مودريتش مع ريال مدريد اصبح عامين بسبب الامتداد التلقائي الذي أصبح ساريًا عندما فاز بالكرة الذهبية، ومعظم لاعبي ريال مدريد لديهم بند في عقدهم يشير إلى اضافة عام آخر للعقد اذا فازوا بجائزة أفضل لاعب في العالم.

الهدف الذي وضعه مودريتش هو العمل الجاد خلال أيام الموسم التحضيري، وهو شيء لم يستطع فعله خلال الصيف الماضي، إنه يريد العودة إلى مستوى المواسم السابقة وهو مقتنع بأنه قادر على تقديم المزيد لكرة القدم في ريال مدريد، ومن الناحيه الاخرى لا تتوقف الفرق عن الاتصال بوكلائه.

الجدير بالذكر ان المدرب زين الدين زيدان يريد ان يكون مودريتش بجانبه، كما ان ريال مدريد يستمع لأي عرض لأي لاعب في الفريق ولكن ليس كلهم قابلين للبيع ومودريتش من ضمنهم.