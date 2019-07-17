رياضة | خطوة واحدة تفصل "بنزيما" عن الإنضمام لأساطير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل "بنزيما" عن الإنضمام لأساطير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، يقترب بشدة من تحقيق المجد بين أساطير النادي الملكي خلال الموسم المقبل.

وأفادت التقارير أنه في حال سجل كريم بنزيما 21 هدفاً جديداً مع ريال مدريد، خلال الموسم القادم، فسوف يصبح خامس أفضل هداف في تاريخ النادي في كافة البطولات.

حيث انه سيمتلك بنزيما رصيد 243 هدفاً، متجاوزاً أساطير هجومية في تاريخ الفريق، مثل فيرنيتس بوشكاش وهوجو سانشيز وباكو خينتو.