رياضة | ريال مدريد على وشك الوقوع في مشكلة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد على وشك الوقوع في مشكلة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيدو بيدال من إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية، أنه يرى نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لن يكون هناك مشكلة في بيع خاميس روديجيز لأتلتيكو مدريد، وإذا كان العرض مُقنع سيتم قبوله وترك خاميس.

وأضاف بيدال، أن بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد هو طلب المدرب زين الدين زيدان ورغبته، رغم أنه لا يمثل أولوية بالنسبة للنادي، وإحتمال بقاء جاريث بيل موجود لكن النادي في انتظار وصول عرض للويلزي.

وفي السياق ذاته فغن داني سيبايوس سينتقل للبرميرليج، لكن الأن بدون ماركوس يورينتي، وماتيو كوفاسيتش، هل سيتم ترك خاميس وسيبايوس دون أن يأتي أي لاعب؟

يوجد الكثير من اللاعبين وسيتم دراسة أي عملية، وكمثال فإذا وصل عرض جيد لماركو أسينسيو فيمكنه المغادرة، لكنه الأن غير قابل للإنتقال.

ويجب أيضاً إيجاد وجهة لماريانو دياز، فاييخو خيسوس وأندري لونين، وعلى ذلك فإنه خلال هذا الصيف يمكن أن تحدث أشياء كثيرة.