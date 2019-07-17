- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، عن ما دار في تفكيره عندما أقبل عليه النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال وأهداه قميصه عقب نهاية لقاء الفريقين في نصف نهائي أمم أفريقيا.
المباراة كانت قد انتهت بفوز المنتخب السنغالي على نظيره التونسي، وتأهل لملاقاة الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر له يوم الجمعة على استاد القاهرة.
آلان جيريس قال في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة تحديد المركز الثالث ضد نيجيريا: ساديو ماني هو من عرض عليّ قميصه وذلك تقديرا منه للفترة التي قضاها تحت إشرافي خلال تدريب منتخب السنغال في الفترة من 2013 إلى 2015.
المدرب الفرنسي الذي شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم 1982 أضاف: رفض تسلم قميص ماني كان سيجعلني معرضا لاتهامات بالعنصرية، وهي أمور موجودة في عالم كرة القدم.
ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا في التاسعة مساء الأربعاء على استاد السلام ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب تونس ينجو من فخ قميص ساديو ماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.