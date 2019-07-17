شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. انخفاض سعر نيمار في سوق الانتقالات 50% والان مع التفاصيل

قالت صحيفة “elpais” الإسبانية، أن سعر نيمار انخفض في سوق الانتقالات، بسبب كثرة إصابته وهبوط مستواه في الفترة الأخيرة. وأوضحت الصحيفة، أن سعر نيمار كان في بداية سوق الانتقالات قد وصل 300 مليون يورو، ولكنه سينخفض 150 مليون يورو فقط في شهر أغسطس القادم، مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات. فيما ارتبط اسم نيمار بعودته لبرشلونة خلال الفترات الماضية، وسط محاولات لباريس سان جيرمان للاستفادة منه بأكبر مبلغ مادي. Advertisements

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