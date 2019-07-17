شكرا لقرائتكم خبر عن عروض كبرى لضم مودريتش والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، تلقى عدد من العروض من بينها اسي ميلان الإيطالي لمغاردة الفريق الملكي والانتقال لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة، أن مودريتش لايفكر في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الموسم خاصة أن عقده متبقي به عامين، ويعمل حالياً على عودة الفريق لسابق عهده بالمنافسة على جميع البطولات.