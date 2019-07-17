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التفاصيل الكاملة لاعتزال صلاح اللعب الدولي

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أكدت مصادر مقربة من محمد صلاح، لاعب الإنجليزي ومنتخب مصر، أن تردده بعض التقارير الصحفية حول اعتزال صلاح اللعب الدولي  بعدما ودع المنتخب المصري كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 عقب هزيمته بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، عاري تماماً من الصحة.

وأوضحت المصادر أن ما يتردد مجرد شائعات، وصلاح مستمر في اللعب الدولي مع المنتخب المصري، ويتطلع للصعود لكأس العالم القادم.

 

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