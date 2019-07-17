شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقترب من الانتقال للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن محمود تريزيجيه لاعب المنخب المصري وقاسم باشا التركي، اقترب من الدوري الإنجليزي. وأوضحت قالت صحيفة آس الأسبانية، أن أستون فيلا الإنجليزي، اقترب من التعاقد مع تريزيجيه ليكون ثانية لاعب مصري في الفريق مع أحمد المحمدي.

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