شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقترب من مرافقة نجم مصري في هذا النادي الإنجليزي والان مع التفاصيل

قالت صحيفة آس الأسبانية أن عدد من الأندية قدمواً عروضاً للحصول على المنخب المصري وقاسم باشا التركي، محمود تريزيجيه. وأوضحت الصحيفة أن أستون فيلا الإنجليزي، اقترب من التعاقد مع تريزيجيه ليكون ثانية لاعب مصري في الفريق مع أحمد المحمدي.

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