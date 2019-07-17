شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفيسكي» ينتقد تحركات إدارة بايرن ميونخ في موسم الانتقالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، نجم هجوم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ناديه بتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل، محذرا من أن الإخفاق في ذلك قد يسفر عن معاناة الفريق في المنافسة على الألقاب.

وقال ليفاندوفيسكي، في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إنه في حالة عدم تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة «سيكون من الصعب التنافس على الألقاب الكبيرة».

وأضاف: «علي أن أقول بأمانة إنه لا يفترض حاليا أن نكتفي بهذا العدد القليل من اللاعبين المحترفين بالفريق. الكل يعلم ذلك».

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء، وذلك في أولى المباريات الودية الثلاث التي يخوضها بايرن في جولته بالولايات المتحدة.

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ومنذ انضمام ليفاندوفيسكي إلى الفريق البافاري، توج اللاعب بلقب الدوري الألماني «بوندزليجا» خمس مرات ضمن صفوف بايرن، لكنه يتطلع إلى التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفيسكي: «إذا كنت تفكر في الفوز بكل الألقاب، عليك تعزيز صفوفك».

وأكد صاحب الـ30 عاما أن المناقشات بدأت بشأن تجديد عقده، لكنه أضاف: «كم يستغرق الأمر من الوقت، لا أعرف تحديدا».

وعزز بايرن ميونخ بالفعل خط دفاعه بضم لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، اللذين توجا مع المنتخب الفرنسي بلقب كاس العالم 2018، كما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس الثلاثاء، بأن النادي البافاري توصل إلى اتفاق لضم مارك روكا، لاعب خط وسط إسبانيول الإسباني.

ولم تنجح محاولات بايرن ميونخ التي أجراها حتى الآن من أجل تعزيز هجومه قبل الموسم الجديد، خاصة فيما يتعلق بمحاولة ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.