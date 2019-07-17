شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه البلاستيك وديًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارتن لاسارتي، قرر تأجيل مباراة البلاستيك الودية التي كان مقررا لها غدا الخميس إلى بعد غد الجمعة.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته في السادسة مساء غد، بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم الأربعاء عقب العودة من معسكر إسبانيا.