شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكشف موعد سفر الزمالك إلى الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال المدير الفني، السفر إلى الجونة يوم الجمعة المقبل، حيث يخوض تدريباته عصرا،
على أن ينطلق الفريق بالحافلة استعدادا لخوض مباراة الجونة يوم الأحد المقبل، المؤجلة من الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويواصل الزمالك تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل، بالدوري الممتاز على ملعب الجونة.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.
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