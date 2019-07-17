اخبار الرياضه

خالد جلال يكشف موعد سفر الزمالك إلى الجونة

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكشف موعد سفر الزمالك إلى الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال المدير الفني، السفر إلى الجونة يوم الجمعة المقبل، حيث يخوض تدريباته عصرا،
على أن ينطلق الفريق بالحافلة استعدادا لخوض مباراة الجونة يوم الأحد المقبل، المؤجلة من الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل، بالدوري الممتاز على ملعب الجونة.

Advertisements

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال يكشف موعد سفر الزمالك إلى الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا