شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات مصر فى بطولة كأس نيوم للكرة الشاطئية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد المنتخب الوطني للكرة الشاطئية للمشاركة في بطولة كأس مدينة نيوم التي تقام بالسعودية، في الفترة من ١٧ الي ٢٠ يوليو الحالي. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين، بينما تضم المجموعة الأولى عمان والإمارات وإنجلترا. Advertisements وتحدد موعد المباريات على النحو التالي : الأربعاء ١٧ يوليو : الإمارات أمام إنجلترا، والسعودية أمام الصين الخميس ١٨ يوليو : مصر أمام الصين، وعمان أمام الإمارات الجمعة ١٩ يوليو : عمان أمام إنجلترا، والسعودية أمام مصر. وتقام يوم السبت ٢٠ يوليو المباراة النهائية ومباراتي تحديد المراكز من الثالث إلى السادس.

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