الشطرنج المصري يحقق 5 ميداليات ببطولة إفريقيا في تونس...

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جدة - عمرو شويل حقق الشطرنج المصري إنجاز جديد يضاف إلى سجلات اللعبة، بعدما حصدت البعثة المصرية للشطرنج في تونس 5 ميداليات في ختام بطولة أفريقيا المؤهله إلى كأس العالم بروسيا. وجاءت نتائج المصريين كالتالي: ميدالية ذهبية : أول رجال : أحمد عدلي - أول سيدات : شروق وفا ميدالية فضية : ثاني رجال باسم سمير أمين Advertisements ميدالية برونزية : عصام الجندي ثالث رجال - آية معتز ثالث سيدات وحصدت إيمان الأنصاري 6 نقاط من 9 جولات وتتساوى في نقاط المركز الثاني ولكنها جاءت في المركز الرابع حسب أنظمة حسر التعادل . تأهل أحمد عدلي وباسم سمير أمين وعصام الجندي إلى كأس العالم 2019 . تأهل شروق وفا - شاهندة وفا - آية معتز إلى بطولة العالم للسيدات 2020 .

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