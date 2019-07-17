شكرا لقرائتكم دجلة يبحث عن ظهير أيسر لدعم صفوفه بالصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مسئولو وادى دجلة، البحث عن ظهير أيسر من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كثف وادى دجلة البحث عن ظهير أيسر لحل أزمة الجبهة اليسرى وفقًا لرغبة اليونانى تاكيس جونيس، الذى طلب التعاقد مع لاعب صغير فى السن لتدعيم هذا المركز.

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كان الجهاز الفنى لوادى دجلة أخطر لاعبى الفريق بموعد العودة للتدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وذلك عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق.

وأبلغ الجهاز الفنى لدجلة اللاعبين بالعودة للتدريبات على ملعب النادي، يوم السبت المقبل، حيث كان تاكيس جونيس طلب من إدارة النادى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، ليتم تحديد موعد إنطلاق فترة الإعداد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل.

قدم المدير الفنى لوادى دجلة، برنامجًا غذائيًا وبدنيًا للاعبيه من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.