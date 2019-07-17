شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى فى القاهرة الثامنة مساءً لارتداء قميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فى غضون الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، المغربى أشرف بن شرقى إلى القاهرة، من أجل ارتداء قميص الزمالك بعد ضمه بشكل رسمى من الهلال السعودى لمدة 3 مواسم قادمة.

ومن المقرر أن يقدم الزمالك لاعبه الجديد فى مؤتمر صحفى ولعب بن شرقى فى عدة أندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى حيث يبلغ بن العمر 25 عاما ومن مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب فى عدة مراكز منها الجناح الأيسر والجناح الأيمن وصانع الألعاب ويجيد أيضا فى مركز المهاجم الثانى ورأس الحربة، بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.

كما توج بن شرقى مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى.

وظهر بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، إلا أن إعارته انتهت مع الفريق، ليوقع إلى نادى الزمالك، لمدة 3 مواسم.