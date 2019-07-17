بلدية المحلة يتعاقد مع وفائى فاركو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة بلدية المحلة مع أحمد وفائى لاعب فاركو لمدة موسمين فى حضور وكيله ميدو حماية فى إطار سعى إدارة الفريق المحلاوى على المنافسة فى العام المقبل . ويسعى مجلس إدارة البلدية إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر من أجل اللعب على الفوز فى كل المباريات بالقسم الثانى، الذى سيشهد قوة وندية بين جميع الفرق، بعدما قرر اتحاد الكرة إقامة الدورى من ثلاث مجموعات كل واحدة 12 فريقا فقط .

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