شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يدعمون أسوان فى الممتاز.. وعبد العاطى يطلب صفقات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء انضمام إسلام رمضان لاعب حرس الحدود السابق لفريق أسوان ليؤكد أن مُمثل الصعيد فى الدورى الممتاز الموسم المقبل يؤدى بشكل جيد فى ميركاتو الصيف من أجل تقديم عروض قوية فى الموسم المقبل.

أسوان ضم إسلام رمضان منذ ساعات قليلة لمدة موسمين لينضم إلى لاعبين آخرين تعاقد معهم النادى مؤخراً، ويأتى فى مقدمتهم اللاعب صاحب الأصول اليونانية جورج ليراص 25 عاماً صانع الألعاب لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

كما ضم أسوان جلال العقدة، الظهير الأيسر لصفوف بتروجت، ومحمد مصطفى "ميدو" صانع ألعاب الترسانة، ونصر رمضان، لاعب وسط مصر المقاصة، وعبد العزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبد العزيز إمام، مهاجم سموحة، وإسلام صيام، مدافع بتروجت، وبيراميدز، ومحمود عيسي مرجان، لاعب وسط فريق تحرير أسوان.

ومازال الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى يبحث عن صفقات أخرى لتدعيم الفريق، حتى يؤدى بشكل جيد فى الموسم المقبل ويستطيع البقاء طويلاً فى دورى الأضواء والشهرة.