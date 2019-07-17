ياسر رضوان يرشح حسام حسن لقيادة منتخب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم النادى الأهلى السابق أن حسام حسن مدرب سموحة الحالى الأنسب لقيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى. وقال رضوان، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه اختار حسام نظرا لخبراته المحلية والدولية وقدرته على صناعة فريق قوى فنيا وبدنيا. كما أشار رضوان إلى قدرة حسام على بث الحماس والروح القتالية للاعبين والتحلى بثقافة الفوز. وودع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات تحت قيادة أجيرى الذى تمت إقالته عقب وداع المنتخب لكان 2019 مباشرة.

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