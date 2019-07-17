شكرا لقرائتكم عمرو جمال يفضل الدورى التشيكى عن العروض المحلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر عمرو جمال مهاجم النادى الأهلى، على الرحيل للدورى التشيكى، بدلا من الانتقال لأحد أندية الدورى المصرى التى طلبت ضمه، وعلى رأسها المقاولون العرب ووادى دجلة والإسماعيلى.

وأرسل نادى بريبرام التشيكى عرضا للنادى الأهلى للتعاقد مع الغزال خلال الميركاتو الصيفى الجارى، للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

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وغاب عمرو جمال عن المشاركة مع الأهلى منذ يناير الماضى، حيث تعرض اللاعب للإصابة على مرتين فى العضلة الأمامية، ومن المنتظر أن يتم تبت إدارة الأهلى فى مسألة رحيل عمرو جمال خلال الساعات المقبلة.