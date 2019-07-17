شكرا لقرائتكم المصرى والمتناوى والقصاص فى قائمة جمال علام لانتخابات الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، القائمة التى سيخوض بها انتخابات مجلس الجبلاية المقبلة.

وعلم "الخليج 365" أن القائمة التى استقر عليها علام تضم كل من : حماده المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابق، ومجدى المتناوى عضو الجبلاية السابق.

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إلى ذلك، يجرى جمال علام حاليا محاولات مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة لضمه للقائمة، وكذلك عاصم مرشد المرشح السابق لإنتخابات الجبلاية، كما يبحث عن ممثل لأندية سيناء والعريش لضمه للقائمة.

ويدير ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، حاليا الجبلاية وفقا للائحة بعد إستقالة المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة عقب خروج المنتخب الوطنى على يد جنوب أفريقيا من دور الـ16 لبطولة كاس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر وتنتهى بعد غد الجمعة، حينما يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالى على اللقب.