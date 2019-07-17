شكرا لقرائتكم المصرى والمتناوى والقصاص فى قائمة جمال علام لانتخابات الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، القائمة التى سيخوض بها انتخابات مجلس الجبلاية المقبلة.
وعلم "الخليج 365" أن القائمة التى استقر عليها علام تضم كل من : حماده المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابق، ومجدى المتناوى عضو الجبلاية السابق.
إلى ذلك، يجرى جمال علام حاليا محاولات مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة لضمه للقائمة، وكذلك عاصم مرشد المرشح السابق لإنتخابات الجبلاية، كما يبحث عن ممثل لأندية سيناء والعريش لضمه للقائمة.
ويدير ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، حاليا الجبلاية وفقا للائحة بعد إستقالة المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة عقب خروج المنتخب الوطنى على يد جنوب أفريقيا من دور الـ16 لبطولة كاس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر وتنتهى بعد غد الجمعة، حينما يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالى على اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر المصرى والمتناوى والقصاص فى قائمة جمال علام لانتخابات الجبلاية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.