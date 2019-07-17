شكرا لقرائتكم أبو زيد يستعد لانتخابات الجبلاية بتحضير قائمة قوية.. ويختار رئيس المقاصة نائباً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز طاهر أبو زيد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، نفسه من أجل خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس.

وينوي أبو زيد ضم بعض الأسماء لقائمته وعلى راسها منها اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة على منصب النائب، كما يبحث عن ممثلين لأندية الصعيد وبحرى وسيناء والدلتا.

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طاهر أبو زيد انضم للنادى الأهلى، موسم 1979، وكان عمره لا يتجاوز 17 عامًا، بعد أن لفت نظر المدرب المجرى "هيديكوتي" فى مباراة الأهلى والزمالك تحت 17 سنة، وسجل يومها هدفى الفوز للأهلي.. وحقق مارادونا النيل، العديد من الإنجازات فى عالم الساحرة المستديرة، ومن أهمها:

وحصل طاهر ابوزيد الدورى المصرى مع الأهلى 7 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرتين، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات، والكأس الأفروآسيوى مرة، وكأس الاتحاد المصرى مرة، وكأس الأمم الأفريقية مع المنتخب عام 1986، وهداف كأس العالم للناشئين عام 1981 بأربعة أهداف، وأفضل لاعب عربى عام 1987 فى استفتاء جريدة الوطن الكويتية.

وشارك أبو زيد مع المنتخب فى أربعة بطولات دولية مختلفة "كأس العالم للناشئين 1981، الدورة الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984، كأس الأمم الأفريقية 1986، كأس العالم للكرة الخماسية عام 1997"، ولم يكتف أبو زيد بالحياة الكروية الرياضية أو الإعلامية فقط، ولكنه تولى حقبة وزارية فى فترة مهمة للغاية من تاريخ مصر، حيث أصبح وزيرا للرياضة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى ليكون من القلائل نجوم الكرة الذى جمع بين الرياضة والسياسة.