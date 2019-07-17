فرجانى ساسي يشارك فى تدريبات الزمالك غدا...

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جدة - عمرو شويل يشارك فرجانى ساسى الدولى التونسى لاعب وسط منتخب تونس، فى تدريبات فريقه الزمالك غدًا الخميس، عقب الانتهاء من مشاركة نسور قرطاج فى مواجهة نيجيريا، لتحديد الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا. ويحاول منتخب تونس خطف الميدالية البرونزية والمركز الثالث عندما يواجه نيجيريا فى التاسعة مساء اليوم بملعب "السلام" فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر. Advertisements ويسعى نسور قرطاج إلى الفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث للمرة الثانية فى تاريخه حيث حصل عليها مرة واحدة فى نسخة 1962 التى أقيمت فى إثيوبيا عندما تغلب على منتخب أوغندا بثلاثية نظيفة. واتفق خالد جلال المدير الفنى للزمالك مع فرجانى ساسى، على انتظامه فى التدريبات الجماعية غدًا الخميس، فى اطار الاستعداد لمواجهة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الأخير، والمؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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