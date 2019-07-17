شكرا لقرائتكم الأهلي يتسلم جهاز الاستشفاء الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو النادي الأهلي جهاز الاستشفاء الجديد اليوم الأربعاء، بعد الإنتهاء من اجراءات وصوله، وهي خاص بفريق الكرة الأول ويعمل على تجهيزاللاعبين، وإتمام عمليات الاستشفاء على أعلى مستوى تقني يطبق في أكبر الأندية العالمية.

وتقوم إدارة الأهلى بتركيب هذه الأجهزة حالياً، كذلك الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بـالجيم الجديد وغرف خلع ملابس الفريق الأول الجديدة بملعب التتش بمقر الجزيرة، على أن يتم استخدمه بداية من شهر أغسطس المقبل.