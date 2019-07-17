شكرا لقرائتكم موعد وصول بن شرقي للقاهرة وتقديمه لجماهير الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر وصول ، المغربى أشرف بن شرقى إلى القاهرة في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، من أجل حسم انتقاله إلى القلعة البيضاء ، بعد التعاقد معه بشكل رسمى من الهلال السعودى لمدة 3 مواسم قادمة.

ويستعد الزمالك لقتديم بن شرقي فى مؤتمر صحفى ولعب بن شرقى فى عدة أندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى حيث يبلغ بن العمر 25 عاما ومن مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب فى عدة مراكز منها الجناح الأيسر والجناح الأيمن وصانع الألعاب ويجيد أيضا فى مركز المهاجم الثانى ورأس الحربة، بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.

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بن شرقى توج مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى.

وظهر بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، إلا أن إعارته انتهت مع الفريق، ليوقع إلى نادى الزمالك، لمدة 3 مواسم.