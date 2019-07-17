شكرا لقرائتكم المقاصة يترقب موقف الجبلاية من لاعب شمال أفريقيا لضم جزائرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنتظر إدارة نادى مصر المقاصة، قرار اتحاد الكرة فى مسألة اعتبار لاعب شمال أفريقيا مثل اللاعب المصرى، وذلك تمهيداً لتدعيم صفوف الدفاع بالفريق الفيومى.
ويضم المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، 32 لاعباً فى القائمة النهائية بعد إضافة الصفقات الجديدة، الأمر الذى وضع الجهاز الفنى للفريق الفيومى فى حيرة، ومن المرتقب أن يعلن المقاصة أسماء الراحلين بعد نهاية معسكر الاسكندرية فى يوليو الجارى.
ويأمل المقاصة فى إنهاء مفاوضاته مع لاعب جزائرى خلال الفترة الأخيرة لتدعيم دفاعات الفريق الفيومى، إلا أن المفاوضات مازالت قيد الانتظار لقرار الجبلاية، خاصة أن المقاصة يضم خمسة لاعبين أجانب.
ونجح مصر المقاصة فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.
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