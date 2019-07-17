شكرا لقرائتكم الزمالك لـ"بيراميدز" : عبد الله جمعة "لا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادي الزمالك، انتقال عبد الله جمعة ، لاعب الفريق الأبيض، لصفوف بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، متمسكين باستمرار اللاعب فى الموسم الكروى الجديد.

ويعقد مسئولو الزمالك، جلسة مفاوضات مع مسئولي بيراميدز، غدا الخميس، لحسم الصفقات التبادلية المنتظر إبرامها بين الناديين فى الميركاتو الحالى.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن بيراميدز طلب الحصول على خدمات عبد الله جمعة خلال الميركاتو الصيفى، لكن الزمالك رفض نهائيا، مرحبا برحيل الظهير الأيسر بهاء مجدى لصفوف بيراميدز.

Advertisements

وجهز نادي الزمالك قائمة تضم 5 لاعبين لطلب التعاقد معهم من بيراميدز وهم عمر جابر ومحمد مجدى أفشه ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبد الله بكرى، وسيتم التفاوض على القيمة المالية لرحيل هذه الأسماء للقلعة البيضاء مع الترحيب بانتقال ثنائى ميت عقبة إبراهيم حسن وبهاء مجدى، لصفوف بيراميدز.

وفتح نادي الزمالك، قنوات اتصال مع عدة أندية خلال الفترة الماضية، تحسبا لفشل بعض الصفقات خلال مرحلة التفاوض، مع الوضع فى الاعتبار وجود لاعبى بيراميدز فى مقدمة الصفقة المطلوب إبرامها واللجوء للأسماء الأخرى لتكون بديلة حال فشل ضم أى لاعب من نادي بيراميدز.