شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 17-7-2019 خالد جلال حائر فى مركزى حراسة المرمي والمهاجم قبل مواجهة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 17-7-2019

تضمنت استعدادات الفريق الأول لمباراتة المقبلة أمام الجونة، المقرر اقامتها الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث ويفاضل خالد جلال المدير الفنى للزمالك بين المغربى حميد أحداد وعمر السعيد، خاصة فى ظل إصابة خالد بوطيب.

اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 17-7-2019

يفاضل خالد جلال المدير الفنى للزمالك، بين عماد السيد وعمر صلاح لحرسة عرين الأبيض أمام الجونة، حيث يحسم قراره خلال التدريبات الجماعية التى ستقام مساء اليوم الأربعاء، عن طريق التقسيمة التى سيُقيمها، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت تألق عماد السيد خلال مشاركته فى المباريات الودية بعد العودة من الإصابة التى تعرض لها بكسر فى أحد أصابع اليد.

اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 17-7-2019

تضمنت حسم مسئولو الزمالك، مصير محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروى، بالموسم الجديد، عقب انتهاء إعارته لنادي أبولون سميرني، اليونانى، حيث أن ملف عودة شيكابالا مغلقة نهائيا واللاعب سيرحل مرة أخرى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

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اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 17-7-2019

شملت استقرار الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على السفر إلى الجونة الجمعة المقبل، لمواجهة الأحد المقبل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يخوض الفريق تدريبات جماعية عصر الجمعة، فور وصوله على أن يرسم خالد جلال خطة المباراة بعد هذا التدريب ودراسة فريق الجونة بالفيديو.